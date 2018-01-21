Как в Уфе отпразднуют 100-летие со дня рождения поэта Назара Наджми

В этом году 5 февраля исполняется 100 лет со дня рождения Народного поэта Башкирии Назара Наджми. В честь этого события в Уфе запланирована презентация фильма, выставка и вечер-памяти о нем.

Заседание оргкомитета по празднованию юбилея Наджми состоялось в правительстве Башкирии в минувшую пятницу. 5 февраля, в 17.00 ч. в Зелёном зале кинотеатра «Родина» состоится презентация фильма, посвященного 100-летию со дня рождения поэта. Режиссер - Альфия Арсланова, автор сценария - Гаухар Батталова. В 19.00 часов в Большом зале Башкирской госфилармонии им. Х.Ахметова состоится вечер его памяти. Со сцены прозвучат стихи поэта, написанные в разные годы, исполнены песни, написанные на стихи Наджми. В фойе Башгосфилармонии будет организована выставка-продажа башкирского книжного издательства “Китап” им. Зайнаб Биишевой. Будет представлен многотомник избранных произведений Наджми. Также будет организована выставка книг национальной библиотеки им. Валиди, посвящённая жизни и творчеству поэта.