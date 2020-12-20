Курултай башкир предложил сделать 2021 год «Годом башкирской истории»

Как рассказал изданию председатель комиссии по вопросам истории и развития башкирского народа Азат Ярмуллин соответствующее предложение было направлено в связи с подготовкой к празднованию 450-летия Уфы. Кроме того, было предложено открыть музей «Башкорт» на территории археологического памятника «Городище Уфа-2».