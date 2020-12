Курултай башкир предложил сделать 2021 год «Годом башкирской истории»

Всемирный Курултай Башкирии предложил республиканскому правительству объявить 2021 год — годом башкирской истории. Об этом сообщает «Эко Москвы в Уфе» со ссылкой на ВКБ.

Как рассказал изданию председатель комиссии по вопросам истории и развития башкирского народа Азат Ярмуллин соответствующее предложение было направлено в связи с подготовкой к празднованию 450-летия Уфы. Кроме того, было предложено открыть музей «Башкорт» на территории археологического памятника «Городище Уфа-2». Напомним, 450-летие Уфы будет отмечаться в 2024 году. Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что обратится к президенту России Владимиру Путину с предложением отметить эту дату на федеральном уровне.

