ООО «Дженерал Сервис» получит в аренду земельный участок в Уфимском районе Башкирии. Согласно порталу правовой информации, его площадь — 28,38 тысячи кв. метров.

На участке планируется реализация инвестиционного проекта «Дилерский центр грузовых автомобилей DAF». Напомним, проект был одобрен ещё в 2019 году. ООО «Дженерал сервис» занимается ремонтом машин и оборудования. Компания принадледжит Реджепу Пыну и Алишеру Розикулыеву и зарегистрирована в Набережных Челнах.

