Хабиров пообещал поддержку поставщикам мяса для школьных столовых

— Мою позицию вы знаете: мясо для школ и детских садов нужно закупать только лучшее. И здорово, что производителей, готовых снабжать наших детей качественными продуктами, становится больше, написал Радий Хабиров в Instagram. — Таких предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, мы всегда обязательно поддержим.