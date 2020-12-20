Хабиров пообещал поддержку поставщикам мяса для школьных столовых

Хабиров пообещал поддержку поставщикам мяса для школьных столовых

Вчера, 11:48ОбществоPhoto: Instagram Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о производителе мяса в Иглинском районе, который готов снабжать школьные столовые республики «качественным продуктом». По словам Хабирова, таких предпринимателей в республике становится больше.

Он рассказал о комплексе Радика Габидуллина, который ведёт подготовку и поставку для школьного и дошкольного питания. По словам главы Башкирии, в комплекс было вложено около 40 миллионов рублей.

— Мою позицию вы знаете: мясо для школ и детских садов нужно закупать только лучшее. И здорово, что производителей, готовых снабжать наших детей качественными продуктами, становится больше, написал Радий Хабиров в Instagram. — Таких предпринимателей, работающих на совесть, готовых вкладываться в производство и создавать рабочие места, мы всегда обязательно поддержим.

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