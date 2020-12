В Уфе прошло награждение национальной телевизионной примей «Лидеры региона». Главную награда получил главный врач Дёмской больницы в Уфе Фаниль Шамигулов.

Вручение премий проводится третий год. Она направлен на поощрение предпринимателей, бизнесменов и общественников на историю и развитие Башкирии. Сначала номинантов определяли телезрители, а после комиссия отобрала 45 человек и провела интернет-голосование. В заключительном этапе на каждую из девяти номинаций претендовали по три человека. Наиболее значимой в этом году стала премия «Время героев» для врачей, медработников и волонтёров.

