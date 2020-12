Министр здравоохранения России Михаил Мурашко прокомомментировал открытие второго инфекционного госпиталя в Башкирии. Напомним, его менее чем за два месяца возвели в Стерлитамаке.

По словам Мурашко, это прекрасный повод для «радости и гордости». — От всей души поздравляю всех, кто был причастен к его проектированию, кто его строил, и кто будет здесь работать, — заявил министр. Напомним, строительство обошлось в 2,19 млрд рублей. Вчера, 19 декабря, состоялась официальная церемония открытия. Госпиталь в Стерлитамаке был построен по примеру инфекционного центра в поселке Зубово под Уфой. Этот проект также перенял Челябинск, а ещё планирует реализовать в Ульяновской области.

