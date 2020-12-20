Эксперты: британская мутация коронавируса не уникальна

Напомним, «британский вариант» ковида был выявлен еще в сентябре. Тогда ученые определили, что новый вариант коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем предыдущие. Президент Международного общества инфекционных болезней Пол Тамбья заявил, что очередная мутация коронавируса SARS CoV-2 сделала вирус более заразным, но менее смертельным. Ученый сослался на исследование университета Сингапура, в котором утверждается, что распространение мутации D614G в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии совпало с падением смертности от COVID-19 в этих странах. Тамбья напомнил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутаций.