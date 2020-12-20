Эксперты: британская мутация коронавируса не уникальна

Эксперты: британская мутация коронавируса не уникальна

20 декабря , 17:05ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
О новом штамме было известно еще осенью: эксперты утверждали, что новы вариант вируса более заразный, но менее смертельный.

По словам главы отдела Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александра Шестопалова, Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, однако его патогенность существенно не меняется:

— Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский — однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1-3% в зависимости от того, кто как считает, - цитирует эксперта «Интерфакс».

Более 20 стран закрыли авиасообщение с Великобританией, боясь распространяющегося по этой стране нового штамма.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, «британский вариант» ковида был выявлен еще в сентябре. Тогда ученые определили, что новый вариант коронавируса распространяется на 70% быстрее, чем предыдущие. Президент Международного общества инфекционных болезней Пол Тамбья заявил, что очередная мутация коронавируса SARS CoV-2 сделала вирус более заразным, но менее смертельным. Ученый сослался на исследование университета Сингапура, в котором утверждается, что распространение мутации D614G в Европе, Северной Америке и некоторых частях Азии совпало с падением смертности от COVID-19 в этих странах. Тамбья напомнил, что большинство вирусов, как правило, становятся менее опасными по мере мутаций.

При этом, по данным Роспотребнадзора, в 99% образцах коронавируса в России наблюдаются две самые устойчивые мутации из 22, выявленных в периоде с января по март.

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