Опыт работы Ситуационного антиковидного центра Башкирии изучат на федеральном уровне, сообщил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский. Об эом он заявил после посещения центра с главой республики Радием Хабировым и замминистра здравоохранения РФ Евгением Камкиным.

По данным центра, с момента его открытия было обработано уже более 20 тысяч обращений. Как пояснила координатор центра и зампредседателя комитета Госсобрания республики по здравоохранению Римма Утяшева, вопросы удаётся решить с помощью медэкспертов, что снижает нагрузку на организации первичного медицинского звена. Напомним, центр был открыт 16 ноября в Конргесс-холле «Торатау» в Уфе. Он работает с 8-00 до 22-00. Телефон: 8 (34-72) 18-19-19

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter