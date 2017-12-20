В России введут новые правила уплаты алиментов

Верховный суд России подготовил проект постановления, в котором разъясняются измененные правила выплаты алиментов.

Как пишет издание Dni.ru, в документе уточняются ситуации, в которых выросшие дети не обязаны содержать своих родителей.

Суды во время установления размеров алиментов и при расследованиях ситуаций с невыплатами алиментов должны будут принимать во внимание множество факторов и со стороны плательщиков, и с принимающей алименты стороны. Большая роль отводится на понимание конкретной ситуации и поиски решения при учете всех деталей.

Также отдельно прописывается тема содержания взрослыми детьми своих родителей. Например. суды должны будут изучать возможности пожилых матери и отца по самостоятельной оплате своих расходов. Помимо этого, установленные алименты по содержанию детей не должны ложиться бременем на детей, которые обзавелись собственными семьями, и не стать для них дополнительными тратами.

Помимо этого, судом разъясняется, что при изменениях размеров алиментов на несовершеннолетних детей, суды будут обязаны учесть все доходы плательщика, в том числе, ценные бумаги, вклады и доли в уставных капиталах предприятий, а также паи.

Эксперты считают правки Верховного суда своевременными. По их убеждению, эти меры позволят взыскивать алименты в справедливых размерах.

Так, адвокат Кира Корума отметила, что Верховным судом указано на необходимость более широкого подхода к пониманию имущества и доходов, наличие которых нужно учитывать при определении материального положения сторон.