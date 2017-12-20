В Новокузнецке из-за аварии холодная вода залила улицу
Сегодня, 16:46Общество
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В нижней части Томского проезда города Новокузнецка Кемеровской области 19 декабря случилась авария на чугунном водопроводе.
Как пишет издание Dni.ru, в итоге, на проезжую часть Заводского моста полились потоки холодной воды.
Утечку смогли ликвидировать через час. Глава города Сергей Кузнецов лично проконтролировал ход ремонтных работ.
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