В Москве продолжаются сильные снегопады

Начавшийся в Москве 18 декабря снегопад принес около 15% месячной нормы осадков.

Вследствие ухудшений погодных условий дорожные службы Подмосковья функционируют в усиленном режиме. В столице объявили экстренное предупреждение о том, что 19 декабря в регионе будет желтый уровень опасности. Ожидаются снег и гололедица, а также плохая видимость. Будут проводить оперативную чистку дорожных покрытий и обрабатывать дороги противогололедными реагентами.

Водителей и пешеходов призвали соблюдать правила дорожного движения и выбирать режим скорости, соответствующий погоде, а также не препятствовать работе техники по уборке снега. Еще автовладельцев просят припарковывать личный транспорт в специально отведенных местах.

Вследствие сильного снегопада в аэропортах столицы задержали больше трех десятков рейсов. А их наземные службы работают в усиленном режиме. Все самолеты перед рейсами обрабатывают антиобледенительной жидкостью.