В Москве продолжаются сильные снегопады
Вследствие ухудшений погодных условий дорожные службы Подмосковья функционируют в усиленном режиме. В столице объявили экстренное предупреждение о том, что 19 декабря в регионе будет желтый уровень опасности. Ожидаются снег и гололедица, а также плохая видимость. Будут проводить оперативную чистку дорожных покрытий и обрабатывать дороги противогололедными реагентами.
Водителей и пешеходов призвали соблюдать правила дорожного движения и выбирать режим скорости, соответствующий погоде, а также не препятствовать работе техники по уборке снега. Еще автовладельцев просят припарковывать личный транспорт в специально отведенных местах.
Вследствие сильного снегопада в аэропортах столицы задержали больше трех десятков рейсов. А их наземные службы работают в усиленном режиме. Все самолеты перед рейсами обрабатывают антиобледенительной жидкостью.
Кроме этого, обрабатывают аэродромы, а именно, взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и перроны, которые чистят с помощью специальной техники и с использованием соответствующих реагентов. Отмечается, что задержки вылетов временные, и не превышают двух часов.