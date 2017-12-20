В Башкирии похолодает до -30

В четверг ожидаются небольшие осадки.

В Башкирии в ближайшие дни сохранится холодная погода, следует из данных Башгидромета.

Завтра, 21 декабря, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Ветер - южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет -12,-17°, при натекании облачности до -7°, по юго-востоку республики -22,-27°, днем -5,-10°, по юго-востоку до -15°.