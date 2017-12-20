В Башкирии похолодает до -30

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В четверг ожидаются небольшие осадки.
В Башкирии в ближайшие дни сохранится холодная погода, следует из данных Башгидромета.
Сегодня, 20 декабря, осадков не ожидается. Ветер - неустойчивый, слабый. Температура воздуха днем ожидается -14,-19°.
Завтра, 21 декабря, в отдельных районах ожидается небольшой снег. Ветер - южный, умеренный. Температура воздуха ночью будет -12,-17°, при натекании облачности до -7°, по юго-востоку республики -22,-27°, днем -5,-10°, по юго-востоку до -15°.
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