В Башкирии осуждены продавцы 3,5 тыс бутылок контрафактного алкоголя

Дюртюлинский районный суд вынес приговор в отношении двух продавцов контрафактного алкоголя. 62-летний Александр Куликов и 30-летний Альберт Шакиров признаны виновными в том, что хранили 3,5 тыс бутылок для продажи контрафактной водки из Казахстана.

С апреля по декабрь прошлого года индивидуальный предприниматель Куликов со своим работником Шакировым купили более 3,5 тыс. бутылок контрафактной водки. Они перевезли немаркированный акцизными марками алкоголь в Дюртюли, где планировали сбыть. Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции, когда продавали водку. Как показала экспертиза, изъятая продукция являлась низкокачественной спиртосодержащей жидкостью и не соответствовала требованиям госстандарта.

Мужчины признаны виновными по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере). Свою вину они признали полностью.