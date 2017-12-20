В Башкирии осуждены продавцы 3,5 тыс бутылок контрафактного алкоголя
С апреля по декабрь прошлого года индивидуальный предприниматель Куликов со своим работником Шакировым купили более 3,5 тыс. бутылок контрафактной водки. Они перевезли немаркированный акцизными марками алкоголь в Дюртюли, где планировали сбыть. Обвиняемые были задержаны сотрудниками полиции, когда продавали водку. Как показала экспертиза, изъятая продукция являлась низкокачественной спиртосодержащей жидкостью и не соответствовала требованиям госстандарта.
Мужчины признаны виновными по п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции в крупном размере). Свою вину они признали полностью.
- Суд приговорил Куликова и Шакирова к условному лишению свободы на полтора года и один год со штрафом в размере 100 тыс. рублей и 10 тыс. рублей соответственно, установив обоим испытательный срок 1 год, - говорится в сообщении прокуратуры республики. - Кроме того, суд постановил уничтожить более 3,5 тыс. бутылок нелегального алкоголя.