iPhone X проиграл в России нескольким конкурентам

Новый смартфон от компании Apple, iPhone X, по итогам тестирования в России потерпел поражение.

Как пишет издание Dni.ru, по множеству параметров гаджет обошли не только основные конкуренты вроде Samsung, но и айфоны более младших моделей.

Итоги международного теста iPhone X были представлены Роскачеством. Всего оценивалось 20 характеристик. Среди них показатели производительности, скорости обработки данных, функциональности, водонепроницаемости, прочности и работы батареи.

Результаты удивили самих испытателей, ведь смартфон не вошел даже к десятку лидеров, заняв 11-ю позицию. Возглавили перечень Samsung Galaxy S8, Samsung Galaxy S8+, Galaxy Note 8. Пятую и шестую позиции заняли смартфоны Apple «младших» моделей.

Так, iPhone 6s Plus, а также HTC U и Sony Xperia XZ обошли новинку Apple при проверках на прочность. iPhone X в тесте смог набрать только 2,9 балла из 5,5 возможных. Существенно ниже, чем у конкурентов, оказалась и емкость его батареи. Полного заряда аккумулятора iPhone X хватит на 19,5 часа. Это значительно меньше, чем, например, у Lenovo P2 – 50 часов, One Plus 5 – 29 часов, Samsung Galaxy S7 Edge – 30 часов и Huawei Mate 9 Pro – 30,5 часа.

Хорошими у iPhone X оказались такие характеристики, как сенсорный экран, водонепроницаемые свойства, автофокусировка камеры, качество записи звука и звука в наушниках, качество съемки видео, показатели определения геопозиции. Также на высоком уровне у iPhone X оказалось качество связи в High Definition, сборка устройства и устойчивость к царапинам. Специалисты оценили эти характеристики как минимум на 4,5 балла.