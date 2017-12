iPhone X проиграл в России нескольким конкурентам

Новый смартфон от компании Apple, iPhone X, по итогам тестирования в России потерпел поражение.

Так, iPhone 6s Plus, а также HTC U и Sony Xperia XZ обошли новинку Apple при проверках на прочность. iPhone X в тесте смог набрать только 2,9 балла из 5,5 возможных. Существенно ниже, чем у конкурентов, оказалась и емкость его батареи. Полного заряда аккумулятора iPhone X хватит на 19,5 часа. Это значительно меньше, чем, например, у Lenovo P2 – 50 часов, One Plus 5 – 29 часов, Samsung Galaxy S7 Edge – 30 часов и Huawei Mate 9 Pro – 30,5 часа.