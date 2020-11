Вице-спикер Госсобрания заявила об ущемлении прав жителей Башкирии

Зампредседателя Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова приняла участие в совещании Совета Федерации, где обсудили работу региональных и муниципальных телеканалов в условиях перехода на цифровое телевещание. Парламентарий подняла проблему местного телевидения и нарушений прав жителей республики.

По словам Аиткуловой, Госсобрание уже обращалось к председателю правительства РФ, Госдуму и Совет Федерации с просьбой поддержать местные телеканалы. Она отметила, что операторы кабельных сетей не желают заходить в населённые пункты с небольшой численностью, из-за чего охват вещания региональных и муниципальных каналов существенно снизился в сельской местности. При этом 40% от общего числа жителей Башкирии приходится на село. Есть и другая сторона проблема. БСТ дает пятичасовую врезку на ОТР, но только на русском языке. В итоге интересы значительной части зрителей на территории республики, которые хотели бы получать телеконтент на родном языке, ущемлены, сказала вице-спикер. Кроме того, Эльвира Аиткулова заявила, что хоть на пультах и появилась 22-я кнопка, конкурсы на неё выигрывают филиалы ВГТРК. Происходит подмена понятий. Предполагалось поддержать муниципальные каналы, а по факту лишь расширились возможности федеральных каналов. Ситуация вызывает вопросы у населения – люди наблюдают на 22-й кнопке совсем не те каналы, которые они привыкли считать муниципальными, отметила Аиткулова. Руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев сообщил, что БСТ потерял примерно 15% своей аудитории. За 22 кнопку также боролся телеканал «Вся Уфа». Отметим, что «Башкортостан-24» относится к ВГТРК.

