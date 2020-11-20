Вице-спикер Госсобрания заявила об ущемлении прав жителей Башкирии

По словам Аиткуловой, Госсобрание уже обращалось к председателю правительства РФ, Госдуму и Совет Федерации с просьбой поддержать местные телеканалы. Она отметила, что операторы кабельных сетей не желают заходить в населённые пункты с небольшой численностью, из-за чего охват вещания региональных и муниципальных каналов существенно снизился в сельской местности. При этом 40% от общего числа жителей Башкирии приходится на село.