Вице-спикер Госсобрания заявила об ущемлении прав жителей Башкирии

Вице-спикер Госсобрания заявила об ущемлении прав жителей Башкирии

Вчера, 13:47ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Зампредседателя Госсобрания Башкирии Эльвира Аиткулова приняла участие в совещании Совета Федерации, где обсудили работу региональных и муниципальных телеканалов в условиях перехода на цифровое телевещание. Парламентарий подняла проблему местного телевидения и нарушений прав жителей республики.

По словам Аиткуловой, Госсобрание уже обращалось к председателю правительства РФ, Госдуму и Совет Федерации с просьбой поддержать местные телеканалы. Она отметила, что операторы кабельных сетей не желают заходить в населённые пункты с небольшой численностью, из-за чего охват вещания региональных и муниципальных каналов существенно снизился в сельской местности. При этом 40% от общего числа жителей Башкирии приходится на село.

Есть и другая сторона проблема. БСТ дает пятичасовую врезку на ОТР, но только на русском языке. В итоге интересы значительной части зрителей на территории республики, которые хотели бы получать телеконтент на родном языке, ущемлены, сказала вице-спикер.

Кроме того, Эльвира Аиткулова заявила, что хоть на пультах и появилась 22-я кнопка, конкурсы на неё выигрывают филиалы ВГТРК.

Происходит подмена понятий. Предполагалось поддержать муниципальные каналы, а по факту лишь расширились возможности федеральных каналов. Ситуация вызывает вопросы у населения – люди наблюдают на 22-й кнопке совсем не те каналы, которые они привыкли считать муниципальными, отметила Аиткулова.

Руководитель Агентства по печати и СМИ Максим Ульчев сообщил, что БСТ потерял примерно 15% своей аудитории. За 22 кнопку также боролся телеканал «Вся Уфа». Отметим, что «Башкортостан-24» относится к ВГТРК.

Related news:
Госсобрание БашкириителевидениедепутатБашкирия
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы