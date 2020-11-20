В Великом Устюге поздравили с днем рождения российского Деда Мороза

В Великом Устюге поздравили с днем рождения российского Деда Мороза

Вчера, 15:54ОбществоКарина МамаеваPhoto: Росконгресс
Творческая группа Продюсерского центра «РК-АРТ», креативной платформы Фонда Росконгресс, поздравила с днем рождения Российского Деда Мороза. В рамках этой акции также был проведен благотворительный праздник для детей.

По пути к Деду Морозу сотрудники Фонда навестили воспитанников детского дома в городе Тотьма, вручили ребятам сладкие гостинцы и подарки. А после доехали до Великого Устюга, где прошла праздничная церемония.

Сотрудники фонда зачитали Деду Морозу письма от детей, после чего подарки получили воспитанники «Великоустюгского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Среди них были сладкие подарки, телевизор, книги и игры.

Творческая группа также посетила несколько семей, где проживают приемные дети и ребята с ограниченными возможностями здоровья, в Великом Устюге. Им были вручены сертификаты на покупку бытовой техники, сладости и энциклопедии. Завершили благотворительные мероприятия церемонией зажжения огней на первой новогодней ёлке страны.

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