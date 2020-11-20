В Великом Устюге поздравили с днем рождения российского Деда Мороза

Творческая группа также посетила несколько семей, где проживают приемные дети и ребята с ограниченными возможностями здоровья, в Великом Устюге. Им были вручены сертификаты на покупку бытовой техники, сладости и энциклопедии. Завершили благотворительные мероприятия церемонией зажжения огней на первой новогодней ёлке страны.