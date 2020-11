В России создадут единое цифровое пространство для хранение всех сведений о дорогах

На форуме «Транспорт России» сообщили о запуске Системы контроля дорожных фондов (СКДФ). Она будет заниматься сбором и хранением информации о всех дорогах страны, что позволит дорожникам и властям оперативно реагировать на жалобы и ликвидировать аварийные участки.

Глава Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Минтранса РФ Григорий Волков рассказал, что специалисты смогут вести полный жизненный цикл автодороги в электронном виде — начиная от замысла проектировщика до момента содержания, пишет NewsNN. «В системе будут присутствовать данные абсолютно по всем дорогам», — сообщил он. Владельцам дорог нужно будет только верифицировать данные и регулярно их обновлять. Сведения о состоянии дорожной сети будут делиться на три уровня — местный, региональный и федеральный. Для каждого из них загрузят детальную карту, и будет размещена информация об аварийных участках. Также в системе можно будет посмотреть историю изменений и итоги диагностики, проводимой передвижными лабораториями РОСДОРНИИ. В системе уже есть данные о всех федеральных трассах. Сведения о дорогах в регионах загружены на 92%, а о местных — на 54%. Закончить работу планируется до конца 2020 — начала 2021 года. Замглавы Департамента цифровой трансформации Минтранса России Евгений Ткаченко подчеркнул, что проведение цифровизации в сфере дорожного хозяйства — крайне важная задача. Благодаря ей можно будет отследить, куда и на что расходуются бюджетные средства. «СКДФ — это один из проектов плана цифровизации, который позволит получить надежные инструменты принятия грамотных решений для планомерного развития инфраструктуры», — полагает Ткаченко. Указывается, что в системе зарегистрированы собственники трасс и представители дорожно-эксплуатационных компаний. Последние будут предоставлять ответы на вопросы по поводу сроков ремонта и о потраченных деньгах. В настоящее время система насчитывает около 14 тысяч пользователей, в том числе свыше 9 тысяч дорожных организаций из 84 субъектов РФ. Как отметил руководитель ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко, качество дорог за последние три года очень выросло, но жители страны все еще не до конца удовлетворены. «Мы придумали создать, в сущности, новый механизм вовлечения граждан в дорожную деятельность, в дорожные стройки», — пояснил он. Общественный контроль будет вестись через сайт «Моя дорога» и приложение «Гражданин». С их помощью любой гражданин сможет дать оценку конкретному участку дороги и выяснить, кто и когда выполнял его ремонт. Там же можно будет оставить жалобу на разбитый асфальт. На базе пользовательских оценок и данных с мобильных лабораторий будет создан единый индекс качества автодорог. Благодаря ему можно будет увидеть качество полотна и определять проблемные участки в любом регионе страны.

