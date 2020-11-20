В России создадут единое цифровое пространство для хранение всех сведений о дорогах

Сведения о состоянии дорожной сети будут делиться на три уровня — местный, региональный и федеральный. Для каждого из них загрузят детальную карту, и будет размещена информация об аварийных участках. Также в системе можно будет посмотреть историю изменений и итоги диагностики, проводимой передвижными лабораториями РОСДОРНИИ.