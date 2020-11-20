В Башкирии нашли инвестора для развития сети трамваев в Уфе

В Башкирии нашли инвестора для развития сети трамваев в Уфе

Вчера, 14:44ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
Власти Башкирии подписали контракт с группой компаний «Синара». Об этом сообщил премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.

Известно, что в рамках соглашения власти республики будут использовать механизмы лизинга и выстраивать государственно-частного партнерства. По словам Андрея Назарова, на развитие электрической транспортной сети необходимо более 25 миллиардов рублей.

— В планах у нас – соединить северную и южную трамвайную сеть по новому маршруту и полностью модернизировать всё трамвайное хозяйство, обновить подвижной состав. Трамвай станет удобным, комфортным и будет отвечать всем современным требованиям, отметил он.

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