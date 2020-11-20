Следователи Башкирии раскрыли подробности пропажи 35-летней Лили Кашаповой

По версии следствия, она пропала 9 августа 2019 года. По предварительной версии в тот день она около 19:00 часов покинула территорию автомойки «Мегаполис», расположенной в селе Субханкулово и отправилась к ближайшей автобусной остановке. После этого женщину никто не видел. О её местонахождении неизвестно и по сей день.