Следователи Башкирии раскрыли подробности пропажи 35-летней Лили Кашаповой

Следователи Башкирии раскрыли подробности пропажи 35-летней Лили Кашаповой

Вчера, 18:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: vk.com
В Башкирии уже больше года ищут жительницу села Кандры Туймазинского района. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения женщины.

По версии следствия, она пропала 9 августа 2019 года. По предварительной версии в тот день она около 19:00 часов покинула территорию автомойки «Мегаполис», расположенной в селе Субханкулово и отправилась к ближайшей автобусной остановке. После этого женщину никто не видел. О её местонахождении неизвестно и по сей день.

Приметы: рост 171 см, на вид худощавого телосложения, лицо овальное, волосы светлые, прямые, нос прямой, глаза темные. В день пропажи была одета в бежевую куртку, черные джинсы, белую кофту и темные кроссовки. Также с собой у нее имелась коричневая сумка.

Просьба всем, кто располагает сведениями о местонахождении Кашаповой Л.М., сообщить по телефону доверия следственного управления 8 (347) 251-62-51 или в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного телефона 102).

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