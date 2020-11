Экс-глава пермского отделения Союза художников Равиль Исмагилов умер в возрасте 80 лет.

Как пишет RT, Исмагилов занимался живописью, скульптурой и дизайном. Представители пермского Минкульта выразили соболезнования всем, кто знал художника.

