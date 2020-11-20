Президент Торговой палаты Республики Куба обещал сыграть на курае

Президент Торговой палаты Республики Куба обещал сыграть на курае

Вчера, 10:38Общество
19 ноября 2020 года состоялась встреча деловых кругов Республики Башкортостан и Республики Куба.

На встрече приняли участие президент Торговой палаты Республики Куба Антонио Луис Каррикарте Корона, Директор Департамента внешних связей и работы с деловыми советами ТПП РФ Копков Александр Владимирович, Торговый представитель РФ в Республике Куба Богатырь Александр Михайлович и Президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан Хакимов Тимур Артурович.

Про возможности Республики Башкортостан, деятельность и услуги ТПП РБ участникам мероприятия рассказал Тимур Хакимов. Он также отметил, что подобная встреча позволяет представить экономический и инвестиционный потенциал обеих сторон и пригласил президента Торговой палаты Кубы на IV Всемирную Фольклориаду 2021, которая пройдет в Уфе.

Со своей стороны, Антонио Луис Каррикарте Корона подчеркнул, что Куба заинтересована в сотрудничестве с Башкортостаном в нефтегазовой, лесной (деревообработка) и сельскохозяйственной отраслях, в области культуры и образования , а также отметил, что такое мероприятие позволяет открыть новые горизонты для взаимодействия. Он поблагодарил за приглашение посетить Уфу и пообещал научиться играть на курае.

В завершение мероприятия прошла встреча предпринимателей в формате B2B.

Со стороны Республика Куба выступили: APICUBA, ABAPET, INDUSTRIAS CULTURALES FCBC y RTVC, MAPRINTER Commercial Company of Raw Materials and Intermediate Products, QUIMI SA, Grupo Empresarial de la Química, SUCHEL CAMACHO SA, CIH International Center of Havana, GEAF, Grupo Empresarial Agropecuario y Forestal MAYABEQUE, Provari.

Со стороны Республики Башкортостан предприятия-члены ТПП РБ: ООО «ИРИДА», ООО «Метта», ООО НПВ «БашИнком», АО НПП «Бурсервис», ССПК «Туймазинский овощевод», ООО «Медовз», ООО НПФ «Пакер», SV Laboratories, Inki Profi, УГНТУ, УГАТУ и БГУ.

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