Президент Торговой палаты Республики Куба обещал сыграть на курае

Со своей стороны, Антонио Луис Каррикарте Корона подчеркнул, что Куба заинтересована в сотрудничестве с Башкортостаном в нефтегазовой, лесной (деревообработка) и сельскохозяйственной отраслях, в области культуры и образования , а также отметил, что такое мероприятие позволяет открыть новые горизонты для взаимодействия. Он поблагодарил за приглашение посетить Уфу и пообещал научиться играть на курае.