Больше ста пятидесяти тысяч жителей Приморского края остались без электроснабжения из-за непогоды.

По сообщению газеты “Известия”, по состоянию на сегодняшнее утро в Приморском крае было зафиксировано сто сорок два отключения электроснабжения - количество отключенных пользователей выросло до ста шестидесяти девяти тысяч. Устранением технических неисправностей на линиях электроснабжения занимается девяносто девять бригад, в состав которых входит триста шестьдесят семь специалистов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter