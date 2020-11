Петербургские студенты предложили взять в обучении паузу до февраля

В Северной столице продолжают дискутировать о том, в каком формате продолжать обучение в связи с ростом заболеваемости КОВИД. По мнению студентов, оптимальным вариантом будут внеплановые каникулы до февраля.

Студенты считают, что вузы надо закрыть на наиболее опасный период, а с весны продолжить обучение, которое можно закончить летом, пишет forpost-sz.ru. Также учащиеся вузов надеются на то, что уже к следующему году в России будут доступны вакцины, которые значительно снизят риск совместного нахождения в аудиториях. В то же время качество дистанционного образования все еще вызывает нарекания. Так недавно стало известно о том, что учащиеся МГУ подали иск о ненадлежащей подготовке вуза к переходу на удаленный формат взаимодействия со студентами. Они жаловались на технические сбои, неготовность преподавателей и отсутствие методик онлайн-образования. По словам истцов, дистанционные занятия у них превратились в самоподготовку. Следует отметить, что администрация Санкт-Петербурга уже переводила школьников на удлиненные каникулы. Они продлились с 26 октября по 9 ноября.

