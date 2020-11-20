Петербургские студенты предложили взять в обучении паузу до февраля

В то же время качество дистанционного образования все еще вызывает нарекания. Так недавно стало известно о том, что учащиеся МГУ подали иск о ненадлежащей подготовке вуза к переходу на удаленный формат взаимодействия со студентами. Они жаловались на технические сбои, неготовность преподавателей и отсутствие методик онлайн-образования. По словам истцов, дистанционные занятия у них превратились в самоподготовку.