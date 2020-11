Медикам могут предоставить спецтариф для поездок в такси

Партия «Единая Россия» выступила с инициативой о том, чтобы сделать бесплатными звонки в ковид-центры, а также ввести спецтарифы в такси для врачей. Эти дополнительные меры должны заработать в ближайшее время.

Как пишет Nashgorod, члены партии планируют добиться льготных поездок в такси для медиков. Соответствующие переговоры уже проводятся с перевозчиками и операторами. «Врачи помогают людям, но и сами, вне сомнений, тоже нуждаются в такой поддержке. Я уверен, что это будет правильно и честно», – заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. На состоявшемся на текущей неделе совещании с членами правительства президент России Владимир Путин подчеркнул важность решения проблемы доступности медпомощи в регионах страны. Тогда глава государства дал ряд поручений, часть из них взяла на себя "Единая Россия". В том числе депутаты пришли к договоренности с Минцифры и компаниями связи по вопросу сделать бесплатными звонки в ковид-госпитали и волонтерские центры. Для этого следует подготовить реестр номеров, к которому смогут прибегнуть люди и сотовые операторы в любом регионе страны. Кроме этого, партией предлагается выделить 30 регионам дополнительные деньги на цели внедрения системы экстренных вызовов по номеру 112. А при необходимости депутаты готовы быстро внести изменения в законы, чтобы расширить возможности использования телемедицины. «В регионах необходимо воспользоваться всеми возможностями, которые имеются. А также следует принять различные дополнительные меры в целях активизации этой работы», — подытожил Андрей Турчак. Напомним, партия «Единая Россия» запустила работу волонтерских центров во всех регионах. Как сообщает сайт ER.ru, за период эпидемии депутатам удалось собрать более 500 миллионов рублей членских взносов и добровольных пожертвований, чтобы направить эти деньги самым пострадавшим регионам. Некоторый процент собранных средств был потрачен на закупки 10 тысяч защитных костюмов для медиков и десяти реанимобилей. Также ЕР направила в пользование медучреждениям во всех регионах 200 легковых автомобилей. “В Башкортостане волонтерский центр «Наша забота» оказывает активную помощь населению. У нас работает кол-центр, в который могут обращаться граждане по вопросам различной помощи. На исходящий обзвон работает автоматизированный комплекс, который направлен на основную группу риска – больных сахарным диабетом. Автоволонтеры на личных машинах принимают заявки от пожилых, которые просят привезти им продукты и лекарства. Также наши волонтеры доставляют бесплатные лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Мы взяли на себя примерно треть таких доставок, чтобы разгрузить медиков. Для поддержки врачей организовали передачу воды, меда и кваса в ковид-госпитали. Совместно с сетью «Магнит» доставляем бесплатные продуктовые наборы многодетным семьям. Всего будет роздано порядка 10 тысяч комплектов такой помощи”, - сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter