Медикам могут предоставить спецтариф для поездок в такси

“В Башкортостане волонтерский центр «Наша забота» оказывает активную помощь населению. У нас работает кол-центр, в который могут обращаться граждане по вопросам различной помощи. На исходящий обзвон работает автоматизированный комплекс, который направлен на основную группу риска – больных сахарным диабетом. Автоволонтеры на личных машинах принимают заявки от пожилых, которые просят привезти им продукты и лекарства. Также наши волонтеры доставляют бесплатные лекарства тем, кто лечится от коронавируса на дому. Мы взяли на себя примерно треть таких доставок, чтобы разгрузить медиков. Для поддержки врачей организовали передачу воды, меда и кваса в ковид-госпитали. Совместно с сетью «Магнит» доставляем бесплатные продуктовые наборы многодетным семьям. Всего будет роздано порядка 10 тысяч комплектов такой помощи”, - сказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров.