Исследование: 36% женщин, потерявших работу в период пандемии, не нашли ее

В подходе к ведению семейного бюджета почти половина (45%) опрошенных отметили, что контролируют расходы частично сами, частично муж или партнер. 38% опрошенных женщин ответили, что сами контролируют семейный бюджет. Однако почти каждая десятая женщина ответила, что бюджет контролирует муж. При этом продолжает сохраняться разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Более половины (66%) работающих опрошенных ответили, что муж или партнер зарабатывает в их семье больше.