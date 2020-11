Исследование: 36% женщин, потерявших работу в период пандемии, не нашли ее

Одноклассники совместно с исследовательским центром ResearchMe провели онлайн-опрос на тему доходов женщин во время пандемии коронавируса для образовательного фестиваля о гендерной грамотности Moscow FemFest.

Цель исследования — понять, как повлияла пандемия коронавируса на заработную плату и поиск работы женщин в России. В исследовании приняли участие 1603 женщины старше 18 лет. Опрос показал, что у 61% работающих респонденток снизился ежемесячный доход. Каждая пятая женщина ответила, что теряла работу во время пандемии коронавируса — больше всего это коснулось опрошенных в возрасте 18-24 лет (30%). Среди тех, кто потерял работу в период пандемии, чуть больше трети пока ее не нашли (36%). Наиболее частая причина, которая мешала трудоустройству или затрудняла его, для женщин в возрасте 25-34 — наличие ребенка (22%), в группе респонденток старше 45 лет — возраст (49%). В подходе к ведению семейного бюджета почти половина (45%) опрошенных отметили, что контролируют расходы частично сами, частично муж или партнер. 38% опрошенных женщин ответили, что сами контролируют семейный бюджет. Однако почти каждая десятая женщина ответила, что бюджет контролирует муж. При этом продолжает сохраняться разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами. Более половины (66%) работающих опрошенных ответили, что муж или партнер зарабатывает в их семье больше. Более подробно результаты исследования обсудят эксперты во время специального круглого стола на тему «Как найти работу женщине сегодня?», который состоится 22 ноября в прямом эфире в 16:30 в официальной группе Moscow FemFest в Одноклассниках. В круглом столе примут участие представители образовательного портала GeekBrains, школы менеджмента Avdey.info, социальной сети Одноклассники, а также другие спикеры. Ранее Одноклассники совместно с ВКонтакте запустили проект «Работа в кризис» – для тех, у кого возникли сложности из-за пандемии. В его создании приняли участие преподаватели онлайн-университета Skillbox, эксперты сервиса поиска работы Worki, а также один из главных хедхантеров России и эксперт в поиске работы Алена Владимирская. Пользователям доступны несколько часов контента и возможности для поиска вакансий прямо в соцсети с помощью чат-бота «Спутник».

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter