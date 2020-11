Для жителей республики запустили мобильное приложение «К врачу». Глава Башкирии Радий Хабиров опубликовал на свой странице в соцсетях видеоразъяснение того, как им пользоваться и чем оно сможет нам помочь.

— Не нужно звонить в поликлинику, все доступно в вашем смартфоне, заверил он. Прежде всего, речь идет об информации о результатах сданного теста на наличие коронавируса. Результаты будут опубликованы в вашем личном кабинете, что позволит избежать долгого ожидания ответа оператора в больницах. Для получения информации нужно лишь авторизоваться через Госуслуги. Помимо этого, через приложение можно посмотреть график приема пациентов к тому или иному врасу и записаться к нему на прием.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter