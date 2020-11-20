«Формируем вторую Уфу». Глава Башкирии обсудил дорожное и жилищное строительство

«Формируем вторую Уфу». Глава Башкирии обсудил дорожное и жилищное строительство

Вчера, 08:17ОбществоАнна КононоваPhoto: Facebook. Страница Радия Хабирова
Глава Башкирии Радий Хабиров и зампред правительства РФ Марат Хуснуллин обсудили строительство дорог и жилья в республике. Руководитель региона отметил положительные показатели по введению домов в эксплуатацию.

Хабиров отметил, что без федеральной поддержки невозможно реализовать региональное развитие, в связи с чем поблагодарил Хуснуллина и правительство России. Благодаря программам Минстроя — льготная ипотека, «Стимул», работу Федерального фонда защиты прав дольщиков Башкирия показывает достойные результаты. За девять месяцев в республике ввели 1,7 миллиона кв.метров жилья, при этом показатель вырос на 10%. Радий Хабиров добавил, что к концу году планируется повысить планку до 2,4 миллиона кв.метров.

Одна из наиболее амбициозных задач — развитие уфимского микрорайона Забелье, где мы начали масштабное жилищное строительство. По сути, мы формируем вторую Уфу с перспективой на 13 млн кв. м. Уже решили вопросы по обеспечению теплом, газом, электричеством этой территории. Осталось решить вопрос с водоснабжением и водоотведением, написал Радий Хабиров в своих соцсетях.

Для получения субсидий из федерального центра республика подготовила заявки на участие в программе «Стимул», рассчитанной на 2021–2024 годы.

Напомним, Счётная палата РФ опубликовала опубликовала бюллетень о незавершенном строительстве в различных частях страны. В 2019 году Башкирия вошла в антирейтинг, где заняла первое место среди регионов ПФО по объему незавершенного строительства. Общая площадь незавершенного строительства составила в прошлом году в республике 2706 тысяч квадратных метров

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