«Формируем вторую Уфу». Глава Башкирии обсудил дорожное и жилищное строительство

Хабиров отметил, что без федеральной поддержки невозможно реализовать региональное развитие, в связи с чем поблагодарил Хуснуллина и правительство России. Благодаря программам Минстроя — льготная ипотека, «Стимул», работу Федерального фонда защиты прав дольщиков Башкирия показывает достойные результаты. За девять месяцев в республике ввели 1,7 миллиона кв.метров жилья, при этом показатель вырос на 10%. Радий Хабиров добавил, что к концу году планируется повысить планку до 2,4 миллиона кв.метров.