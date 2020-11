Единая Россия предложила увеличить расходы на развитие сёл

По инициативе партии “Единая Россия” на развитие сельских территорий из госбюджета могут выделить дополнительные средства.

По сообщению издания MK.RU, эти средства предназначены на строительство школ, детских садов и домов культуры в сельской местности. Также партия уделяет внимание газификации и проведению интернета. Отмечается, что партия “Единая Россия” занималась разработкой и принимала непосредственное участие в запуске программы «Комплексное развитие сельских территорий». Она начала работать в текущем году, и уже следующей весной члены партии совместно с Правительством РФ займутся решением вопросов с финансированием. Дмитрий Медведев подчеркнул, что эти вопросы являются приоритетными для партии. Согласно проекту по развитию сельских территорий, во многих населенных пунктах будут построены новые школы, детские сады, дома культуры, стадионы. Также предполагается проведение высокоскоростного интернета. Особое внимание члены партии уделяют программам «Земский учитель» и «Земский доктор». В соответствии с поправками, которые «Единая Россия» подготовила ко второму чтению бюджета, на развитие сельских территорий в следующем году из государственного бюджета будет выделено около двухсот десяти миллиардов рублей. По словам секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака, наиболее важной задачей правительства является создание условий проживания в селах, равных городским, чтобы у сельских жителей были равноценные возможности для саморазвития. Он отметил, что решить эту задачу нельзя, если не обеспечить высокий уровень здравоохранения, образования, социальной сферы, культуры, коммуникаций. Поэтому ЕР уделяет повышенное внимание всем этим сферам. Также Турчак отметил, что по инициативе “Единой России” в регионы будет направлено дополнительно около двух миллиардов рублей для приобретения мобильных медицинских комплексов, которые установят в населенных пунктах с численностью населения менее ста человек. Такие комплексы позволят жителям получать качественную медицинскую помощь своевременно. Деньги будут направлены в двадцать четыре региона. Согласно поправкам партии к проекту бюджета, в сельской местности в следующем году планируется строительство более трехсот домов культуры, переоборудование и ремонт порядка тысячи ДК и создание спортплощадок в 900 сельских школах. Также в следующем году ЕР, Минстрой и Минсельхоз начнут сбор заявок на строительство новых объектов, которые под одной крышей объединят несколько учреждений: администрацию, школу, детсад, библиотеку и многое другое. По сообщению сайта ER.ru, в ближайшее время Правительство РФ и "Газпром" решат вопрос газификации сел. По словам Турчака, необходимо определить единого оператора газификации, который будет ответственным за бесплатное доведение газа от магистрального трубопровода непосредственно до домов. "Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь и работу. Но несмотря на трудности, в рамках реализации федерального партийного проекта «Российское село» во время уборки урожая члены республиканского общественного совета проекта выезжали в районы: Бирский, Татышлинский, Дюртюлинский, Илишевский и Кушнаренковский. Мы посетили сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства. В течение года силами наших активистов оказывалась поддержка инициативных проектов села, сопровождение новых предприятий. Также консультировали молодых специалистов и бизнесменов в области сельского хозяйства, проводили их обучение на площадке "Единой России", - прокомментировал председатель общественного совета партийного проекта «Российское село» в Республике Башкортостан Расул Гусманов.

