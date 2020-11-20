Единая Россия предложила увеличить расходы на развитие сёл

Также Турчак отметил, что по инициативе “Единой России” в регионы будет направлено дополнительно около двух миллиардов рублей для приобретения мобильных медицинских комплексов, которые установят в населенных пунктах с численностью населения менее ста человек. Такие комплексы позволят жителям получать качественную медицинскую помощь своевременно. Деньги будут направлены в двадцать четыре региона.