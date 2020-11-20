Башкирия выиграла федеральные субсидии для внедрения цифровой образовательной среды

Напомним, в 2019 году в 63 школы региона уже было поставлено и установлено оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Каждая организация получила 1 МФУ, 6 ноутбуков управленческого персонала, 2 ноутбука учителя, 30 ноутбуков учеников и 2 интерактивные доски. До конца текущего года 101 образовательная организация региона получит такое же оборудование в рамках реализации проекта.