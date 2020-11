Башкирия выиграла федеральные субсидии для внедрения цифровой образовательной среды

В 945 образовательных организациях республики будет обновлена материально-техническая база, общий объем выделяемых средств из федерального бюджета составит 1,52 млрд рублей.

Башкирия победила в конкурсном отборе на предоставление в 2021–2023 гг. федеральных субсидий на обеспечение материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». В частности, база будет обновлена в 945 образовательных организациях региона. Общий объем выделяемых средств из федерального бюджета составит 1,52 млрд руб. Напомним, в 2019 году в 63 школы региона уже было поставлено и установлено оборудование для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Каждая организация получила 1 МФУ, 6 ноутбуков управленческого персонала, 2 ноутбука учителя, 30 ноутбуков учеников и 2 интерактивные доски. До конца текущего года 101 образовательная организация региона получит такое же оборудование в рамках реализации проекта.

