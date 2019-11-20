Власти Уфы сообщили, какие дороги отремонтируют в ближайшее время

На оперативном совещании столичной администрации начальник управления по строительству и ремонту дорог Радмил Муслимов расказал о планах по ремонту дорог в Уфе. По его словам, в 2020 году планируется капитальный ремонт дорожного покрытия на пяти улицах.

Ремонтировать будут дорогу на бульваре Ибрагимова и Хадии Давлетшиной, на улице им. Мустая Карима, Шафиева, Парковой, Города Галле от проспекта Октября до Комсомольской. Всего отремонтируют 22 участка общей протяженность более 23 километров. Приступить к работам по поручению мэра Уфы Ульфата Мустафина должны не позднее мая следующего года.