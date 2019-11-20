В минобре Башкирии рассказали, когда детям можно не идти в школу

Журналисты портала Уфа1.ру сообщили со ссылкой на министерство образования при какой температуре ученики школ могут не посещать занятия.

Согласно предоставленной информации, ученики 1-4 классов сельских школ могут не идти на занятия при температуре -23 градуса, городских — при температуре -25 °С.

Также при температуре ниже -25 °С могут не идти в школу и ученики 5–9-х классов, в городе же от занятий освобождают при — 27 градусах мороза.

Старшеклассники из села могут отсидеться дома при -30 °С, горожане — при -32 °С.