В Башкирии за информацию о пропавшей семье Мазовых пообещали 500 тысяч рублей

Пресс-службы МВД по Башкирии опубликовала сообщение, согласно которому, жители республики, которые смогут предоставить актуальную информацию о возможном местонахождении 37-летнего Артема Мазова и его двоих детей – Илью и Вячеслава.

Медиакорсеть передавала, что жена пропавшего обратилась в полицию 26 октября, она сообщила, что ее муж ушел гулять с детьми, но так и не вернулся. Позже около реки Уфы был найден автомобиль отца семейства. С тех пор никакой новой информации нет, каждый день водолазы, полиция и волонтеры прочесывают местность и рассматривают разные варианты произошедшего.

Напомним еще раз приметы пропавших.

Приметы отца: на вид 35 лет, рост 186 см, худощавого телосложения, глаза серые. Был одет в чёрную куртку, синие джинсы, серые ботинки.

Приметы Ильи Мазова: рост 138 см, худощавого телосложения, волосы светлые русые, глаза карие, имеется родинка над губой справа. Был одет в голубую шапку, зелёную куртку, серые джинсы, темно-синие кроссовки.

Приметы Вячеслава Мазова: рост 116 см, плотного телосложения, волосы светлые, глаза карие. Был одет в голубую шапку, темно-синюю куртку, чёрные джинсы, серые ботинки.