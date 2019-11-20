Утепляйтесь: в Башкирии температура воздуха опустится до -30
Сегодня, 10:25ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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В республику пришли настоящие морозы.
В прошедшую ночь в республике температура воздуха, по прогнозу Башгидрометцентра опустилась до -30°, однако, как рассказывают очевидцы, наблюдался минс и пониже. Например, в Абзелиловском районе было около -34°.
Сегодня в республике осадков не ожидается, сохранится гололед, а также гололедица на дорогах Температура воздуха днем составит -13,-18°.
21 ноябряБ в регион придет северный ветер, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью от -17, до -22°, по востоку до -27°, днем -11,-16°.
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