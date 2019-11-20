Утепляйтесь: в Башкирии температура воздуха опустится до -30

В прошедшую ночь в республике температура воздуха, по прогнозу Башгидрометцентра опустилась до -30°, однако, как рассказывают очевидцы, наблюдался минс и пониже. Например, в Абзелиловском районе было около -34°.

Сегодня в республике осадков не ожидается, сохранится гололед, а также гололедица на дорогах Температура воздуха днем составит -13,-18°.