Медосмотр водителей в Башкирии будет стоить до 7200 рублей

Стало известно, что изменился порядок обязательного освидетельствования водителей транспортных средств и кандидатов в водители.

Изменения предусматривают направление водителя на дополнительное медицинское обследование, которое включает в себя, помимо обследования психиатром-наркологом, обязательные инструментальные лабораторные исследования для диагностики употребления психоактивных веществ и заболеваний (состояний), препятствующих управлению транспортными средствами.

Пока исследование биологических жидкостей проводится только в том случае, если психиатр-нарколог предварительно усмотрит у водителя симптомы таких заболеваний.

Стоимость комиссии на получение категории A, B – повысится до 5300 рублей, категории C, D, E – до 7200 рублей. Фото: МедиаКорСеть

Принятые изменения детально описывают процесс лабораторного исследования. Так, при наличии оснований, выявленных в ходе предварительного химико-токсикологического исследования (далее – ХТИ), на наличие метаболитов и их аналогов: опиатов, каннабиноидов, фенилалкиламинов (амфетамина, метамфетамина), синтетических катинонов, кокаина, метадона, бензодиазепинов, барбитуратов и фенциклидинов и их производных, объект исследования будет направлен для проведения подтверждающих ХТИ, которые проводятся путем газовой и (или) жидкостной хроматографии.