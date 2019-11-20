Главу Башкирии попросили предотвратить закрытие гинекологического отделения больницы

Завтра, 21 ноября, должна состояться встреча сотрудников гинекологического отделения уфимской городской больницы №13 с министром здравоохранения республики Максимом Забелиным. Основной темой общения будет предстоящее закрытие отделения и сокращение медперсонала. Об этом Медиакорсети сообщили в больнице.

Встреча медиков с министром, судя по всему, была назначена в рамках рассмотрения жалобы, поступившей в адрес главы региона на портал «Открытая республика» 15 ноября.

- У нас созданы хорошие условия пребывания больных в стационаре, операционной блок оснащён всем необходим оборудованием. Помощь пациентам оказывается в полном объеме и любой сложности. В нашем отделении студенты и клинические ординаторы проходят обучение и получают практические навыки, - говорится в обращении, размещенном доктором Викторией Аллаяровой.

- После закрытия гинекологического отделения все сотрудники - а нас 22 человека - попадают под сокращение. Мы остаёмся без рабочих мест. Где же поддержка врачей, о которой так громко кричат с экранов телевизоров? А по факту мы остаёмся без работы и средств к существованию, у некоторых сотрудников есть ипотека. И как нам дальше быть?

По неофициальной информации, закрытие отделения и сокращение медперсонала продиктовано неким приказом на тему оптимизации учреждений здравоохранения. По итогам мониторинга, проведенного чиновниками, выяснилось, что гинекологическое отделение в 13-й больнице не является рентабельным.

По словам сотрудников больницы, это связано с тем, что по программе госгарантий им выделяется ежегодно квота на лечение тысячи пациентов. На самом же деле отделение обслуживает в три раза больше больных, однако ФОМС их лечение не оплачивает. В качестве альтернативы в случае закрытия отделения пациентам предложат обращаться за медпомощью в гинекологическое отделение больницы №8.

Медперсонал, попадающий под сокращение, надеется на положительный результат своего завтрашнего общения с главой республиканского минздрава Максимом Забелиным.

Тем временем уже появилась информация, что вслед за гинекологическим отделением такая же участь может постигнуть и хирургическое отделение ГКБ №13.

Примечательно, что на оперативке в минувший понедельник министр здравоохранения РБ Максим Забелин отчитывался о решении кадровой проблемы и сообщил, что его ведомство хорошо справляется с плановыми показателями.