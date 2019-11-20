Депутаты Башкирии могут предложить еще на 2 часа сократить время продажи алкоголя

На днях депутаты Государственного Собрания – Курултая Башкирии с представителями общественных организаций обсудили проблему всеобщего – судя по приведенным цифрам, это не преувеличение – алкоголизации населения. Ну и о том, что с этим делать, тоже поговорили. Пока, как говорится, не поздно.

На встрече, в частности, приводились очень нелицеприятные данные. Например, о том, что по данным федеральных надзорных ведомств по состоянию на сентябрь текущего года наша республика среди других регионов России в лидерах по количеству преступлений, совершенных «по пьяни».

К слову, в Уфе с начала года открылось более двухсот новых торговых точек, специализирующихся на продаже алкогольной продукции, общее их количество увеличилось на 39%. Магазинов по продаже пива, та называемых «разливаек» открылось за истекшие 9 месяцев на 17%.

По данным присутствующих на встрече, если сравнить Башкирию (как и всю Россию, впрочем) с развитыми странами Европы, например, скандинавскими или с США и Канадой, то таких специальных алкогольных магазинов на каждые тысячу человек населения у нас в разы больше, чем у них.

- Среди различных предложений, которые звучали на встрече, были и такие, как, например, запретить продажу алкогольной продукции с 20 до 10 часов. Также общественники предложили утвердить на всей территории Башкирии минимальное расстояние в 150 метров от алкогольных магазинов до учебных заведений. И, конечно же, говорили о важности пропаганды ЗОЖ в СМИ, – говорит депутат Государственного Собрания – Курултая Башкирии Рустам Ишмухаметов.