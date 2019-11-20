Башкирия оказалась не очень привлекательной для работы пенсионеров
В рейтинге республика заняла всего лишь 23 место.
Рейтинговое агентство «РИА-Рейтинг» составило рейтинг регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Башкирия в этом месте занимает скромное 23 место.
Рейтинг составлялся аналитиками на основе ряда показателей в разных регионах: уровень зарплат пенсионеров, насколько люди пенсионного возраста заняты той или иной работой, доля безработных среди пенсионеров, насколько просто им найти работу, соотношение зарплат пенсионеров и более молодых людей, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию.
Самыми привлекательными регионами для работы пенсионеров оказались Москва и Санкт Петербург, на третьем и четвертом местах эти же области – Ленинградская и Московская соответственно.
Республика Татарстан тоже оказалась достаточно комфортной для людей уважаемого возраста для работы – 8 место и 1 место в Приволжском федеральном округе (ПФО). Второе место из наших соседей по ПФО у Оренбургской области и 12 место в федеральном рейтинге.
Хуже всего пенсионерам работается в Республике Тыва, Чеченской Республике и Республике Алтай – так выглядит тройка анти-лидеров рейтинга.