Башкирия оказалась не очень привлекательной для работы пенсионеров

Рейтинговое агентство «РИА-Рейтинг» составило рейтинг регионов России по привлекательности рынка труда для пенсионеров. Башкирия в этом месте занимает скромное 23 место.

Рейтинг составлялся аналитиками на основе ряда показателей в разных регионах: уровень зарплат пенсионеров, насколько люди пенсионного возраста заняты той или иной работой, доля безработных среди пенсионеров, насколько просто им найти работу, соотношение зарплат пенсионеров и более молодых людей, численность пенсионеров, продолжительность жизни после выхода на пенсию.

Самыми привлекательными регионами для работы пенсионеров оказались Москва и Санкт Петербург, на третьем и четвертом местах эти же области – Ленинградская и Московская соответственно.

Республика Татарстан тоже оказалась достаточно комфортной для людей уважаемого возраста для работы – 8 место и 1 место в Приволжском федеральном округе (ПФО). Второе место из наших соседей по ПФО у Оренбургской области и 12 место в федеральном рейтинге.