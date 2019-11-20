Администрация Уфы намерена привлечь кредит в размере 1 млрд рублей
Сегодня, 12:42ОбществоАлия ФатхиеваФото: Mkset.ru
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Подведены итоги аукционов.
По информации «Коммерсантъ-Уфа», в уфимской мэрии подведены итоги 10 аукционов на привлечение 10 невозобновляемых кредитных линий в банках. Общий лимит составляет 1 млрд рублей, размер каждой кредитной линии – 100 млн рублей.
Сообщается, что в двух аукционах победителем стал банк «ФК Открытие», в еще восьми – Сбербанк.
По данным Коммерсанта, банки были конкурентами во всех десяти аукционах, в итоге общая сумма контрактов с банками на обслуживание кредитов с 400 млн рублей снизилась до 344,05 млн руб.
В админситрации планируют привлечь средства на пять лет по фиксированной ставке до 8% на покрытие дефицита городского бюджета и расчетов по ранее привлеченным кредитам. Транши в мэрии рассчитывают получить уже в декабре.
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