Администрация Уфы намерена привлечь кредит в размере 1 млрд рублей

По информации «Коммерсантъ-Уфа», в уфимской мэрии подведены итоги 10 аукционов на привлечение 10 невозобновляемых кредитных линий в банках. Общий лимит составляет 1 млрд рублей, размер каждой кредитной линии – 100 млн рублей.

Сообщается, что в двух аукционах победителем стал банк «ФК Открытие», в еще восьми – Сбербанк.

По данным Коммерсанта, банки были конкурентами во всех десяти аукционах, в итоге общая сумма контрактов с банками на обслуживание кредитов с 400 млн рублей снизилась до 344,05 млн руб.