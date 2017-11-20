Во Франции скончался актер Робер Ирш
Сегодня, 16:45Общество
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Во Франции умер известный актер Робер Ирш.
Как пишет издание Dni.ru, артисту шел 93-й год.
Он сыграл в таких фильмах, как «Асы», «Зовите меня Матильда» и «Лечение шоком». Наибольшую популярность ему принесла роль слуги Д'Артаньяна в "Трех мушкетерах" - Планше.
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