Во Франции скончался актер Робер Ирш

Во Франции умер известный актер Робер Ирш.

Он сыграл в таких фильмах, как «Асы», «Зовите меня Матильда» и «Лечение шоком». Наибольшую популярность ему принесла роль слуги Д'Артаньяна в "Трех мушкетерах" - Планше.