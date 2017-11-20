В России упростят процедуру расторжения брака

Общественная палата внесла предложение в Госдуму по поводу поправок в Семейный кодекс, касающихся раздела имущества при разводе.

Как пишет издание Dni.ru, новый закон значительно упростит механизм расторжения брака.

В соответствии с новыми предложениями, бизнес при разводе должен отойти тому супругу, который им занимался. При этом другой партнер должен получить справедливую компенсацию. Размер выплаты установит суд, основываясь на потребностях гражданина, его статусе и уровне жизни.

Также новые поправки к закону предполагают раздел всего имущества супругов, а не его частей. В семейном кодексе планируется закрепить такое понятие, как имущество. Нажитое супругами во время брака.

Супруги должны будут указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН), что квартира является общей собственностью. По мнению инициаторов поправок в законопроект, это сделает процедуру развода легче и справедливее.