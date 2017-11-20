В России упростят процедуру расторжения брака
Как пишет издание Dni.ru, новый закон значительно упростит механизм расторжения брака.
В соответствии с новыми предложениями, бизнес при разводе должен отойти тому супругу, который им занимался. При этом другой партнер должен получить справедливую компенсацию. Размер выплаты установит суд, основываясь на потребностях гражданина, его статусе и уровне жизни.
Также новые поправки к закону предполагают раздел всего имущества супругов, а не его частей. В семейном кодексе планируется закрепить такое понятие, как имущество. Нажитое супругами во время брака.
Супруги должны будут указывать в Едином госреестре прав на недвижимость (ЕГРН), что квартира является общей собственностью. По мнению инициаторов поправок в законопроект, это сделает процедуру развода легче и справедливее.
Согласно поправкам, в ситуации, если суд посчитает, что ущемляются права одного из супругов, инстанция может признать условия брачного договора недействительными. В парламенте инициативу поддерживают и планируют обсудить ее с экспертами.