В Москве планируется наземное развитие метро в содружестве с РЖД

Власти Москвы объявили о новом этапе развития метро, а именно, о развитии наземных линий.

Как пишет издание Dni.ru, проект будут реализовывать вместе с РЖД, его уже поддержал президент России Владимир Путин.

Разговоры о соединении метро с железной дорогой ведутся давно, первым успешным проектом в этой сфере стало Московское центральное кольцо. Благодаря ему удалось уменьшить нагрузку на существующие линии подземки.

Теперь власти столицы планируют возвести наземные линии, и первая из них будет длиной 50 километров. Это станет совместным проектом РЖД и города. Ввод в эксплуатацию новой ветки позволит перевозить 42 миллиона пассажиров в год, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Руководитель РЖД Олег Белозеров и столичный мэр представили проект Владимиру Путину, который его поддержал.

Как сказал Собянин, столичные власти и РЖД придумали схему, которая бы объединила разрозненные линии пригородных железных дорог. На примере Белорусского и Савеловского направлений можно увидеть, что образовывается новая наземная ветка метрополитена длиной около 50 километров, отметил Собянин на встрече с президентом.

Когда появится новая ветка на Белорусском направлении, расстояние с одной стороны МКАД до другой можно будет преодолеть менее чем за 40 минут. В масштабах столицы это очень быстро. Другим проектом станет Рижско-Павелецкое направление, после опыт распространят и на иные маршруты. Общее количество подобных веток может достигнуть 17-ти. А в ходе их строительства задействуют все девять направлений Московской железной дороги.

Кроме этого, при создании сквозных маршрутов и соединении их с железной дорогой в Москве могут появиться два новых вокзала, на станциях Каланчевская и Царицыно. При этом потребность в дополнительном переносе остановок будет определена по итогам опроса жителей столицы.