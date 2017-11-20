В Москве планируется наземное развитие метро в содружестве с РЖД
Как пишет издание Dni.ru, проект будут реализовывать вместе с РЖД, его уже поддержал президент России Владимир Путин.
Разговоры о соединении метро с железной дорогой ведутся давно, первым успешным проектом в этой сфере стало Московское центральное кольцо. Благодаря ему удалось уменьшить нагрузку на существующие линии подземки.
Теперь власти столицы планируют возвести наземные линии, и первая из них будет длиной 50 километров. Это станет совместным проектом РЖД и города. Ввод в эксплуатацию новой ветки позволит перевозить 42 миллиона пассажиров в год, считает мэр Москвы Сергей Собянин. Руководитель РЖД Олег Белозеров и столичный мэр представили проект Владимиру Путину, который его поддержал.
Как сказал Собянин, столичные власти и РЖД придумали схему, которая бы объединила разрозненные линии пригородных железных дорог. На примере Белорусского и Савеловского направлений можно увидеть, что образовывается новая наземная ветка метрополитена длиной около 50 километров, отметил Собянин на встрече с президентом.
Когда появится новая ветка на Белорусском направлении, расстояние с одной стороны МКАД до другой можно будет преодолеть менее чем за 40 минут. В масштабах столицы это очень быстро. Другим проектом станет Рижско-Павелецкое направление, после опыт распространят и на иные маршруты. Общее количество подобных веток может достигнуть 17-ти. А в ходе их строительства задействуют все девять направлений Московской железной дороги.
Кроме этого, при создании сквозных маршрутов и соединении их с железной дорогой в Москве могут появиться два новых вокзала, на станциях Каланчевская и Царицыно. При этом потребность в дополнительном переносе остановок будет определена по итогам опроса жителей столицы.
Глава РЖД Олег Белозеров заметил, что из-за этого крупного проекта Москва может превратиться в хороший авиационный хаб. По его словам, когда новые линии откроются, дорога между аэропортами будет занимать не больше часа.