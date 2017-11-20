В Башкирии замглавы ведомства по СМИ стал экс-редактор телевидения Китая

Премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов назначил нового заместителя руководителя агентства по печати и СМИ. Им стал Артур Валеев, ранее работавший редактором и ведущим на канале CGTN-Русский (Центральное телевидение Китая).

Артур Валеев будет курировать вопросы развития электронных СМИ в республике.

Валеев родился 9 февраля 1970 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «История», Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова по специальности «Журналистика, редакционно-издательское дело».

Карьеру начал в 1992 году, работал в телекомпаниях Уфы. Затем по несколько лет жил в Москве, Санкт-Петербурге и Пекине. С 2000 по 2015 годы работал корреспондентом, редактором., продюссером на телеканалах НТВ, РЕН ТВ, СТС, Домашний, Украина, Первом канале,