В Башкирии проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью»

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Важен каждый звонок и любое сообщение.
В Башкирии с 13 по 24 ноября этого года проводится второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».
Важен каждый звонок и любое сообщение. Звонки принимаются в любом отделе полиции. Кроме того, в региональном МВД круглосуточно работает телефон доверия: 8 (347) 279−32−92. Позвонив по этому номеру, любой гражданин может рассказать о случаях распространения, употребления запрещенного зелья, содержании наркопритонов и задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании.
Вся поступившая информация обязательно будет проверена. Ни один звонок не останется без внимания. Конфиденциальность гарантируется.
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