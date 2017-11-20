В Башкирии проводится акция «Сообщи, где торгуют смертью»

Важен каждый звонок и любое сообщение.

В Башкирии с 13 по 24 ноября этого года проводится второй этап Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Важен каждый звонок и любое сообщение. Звонки принимаются в любом отделе полиции. Кроме того, в региональном МВД круглосуточно работает телефон доверия: 8 (347) 279−32−92. Позвонив по этому номеру, любой гражданин может рассказать о случаях распространения, употребления запрещенного зелья, содержании наркопритонов и задать любые вопросы специалистам по профилактике наркомании.