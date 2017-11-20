В Австралии после долгой болезни умер основатель AC/DC Малькольм Янг

В Австралии умер гитарист и один из основателей известной группы AC/DC Малькольм Янг.

Как пишет издание Dni.ru, артисту было 64 года.

Сообщается, что музыкант скончался у себя дома, окруженный близкими. Известно, что несколько лет он страдал от деменции. Однако официальная причина смерти пока не сообщалась.

Менее месяца назад, 23 октября, умер брат музыканта, 70-летний Джордж Янг, который был продюсером группы AC/DC.

Малкольм Янг основал группу совместно с младшим братом Ангусом в 1973-м году. За период творческой деятельности группа продала свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру.