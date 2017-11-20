В Австралии после долгой болезни умер основатель AC/DC Малькольм Янг
Сегодня, 16:51Общество
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В Австралии умер гитарист и один из основателей известной группы AC/DC Малькольм Янг.
Как пишет издание Dni.ru, артисту было 64 года.
Сообщается, что музыкант скончался у себя дома, окруженный близкими. Известно, что несколько лет он страдал от деменции. Однако официальная причина смерти пока не сообщалась.
Менее месяца назад, 23 октября, умер брат музыканта, 70-летний Джордж Янг, который был продюсером группы AC/DC.
Малкольм Янг основал группу совместно с младшим братом Ангусом в 1973-м году. За период творческой деятельности группа продала свыше 200 миллионов копий альбомов по всему миру.
В 2014 году Малкольм Янг по причине болезни оставил группу и закончил с выступлениями. Его место в коллективе занял племянник Стивен. Сегодня в группе остался только один участники из прежнего состава, гитарист Ангус Янг.
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