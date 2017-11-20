Ученые обнаружили порождающую антиэлектроны материю
Как пишет издание Dni.ru, она отвечает за доставку антивещества на Землю.
Ранее ученые считали, что за это ответственны пульсары Geminga и PSR B0656+14. Специалисты из Мэрилендского университета проводили исследование в мексиканской гамма-лаборатории.
Оказалось, что пульсары не могут выступать источником избыточного количества позитронов, прилетевших к Земле из-за пределов Солнечной системы. Как утверждают исследователи, они не сумели бы пройти такое расстояние и сохранить свое количество.
Были сделаны выводы, что пульсары окружает некая материя, поглощающая их излучение и позитроны. Она отвечает за доставку антивещества на землю. Темная материя, на которую приходится около четверти массы-энергии Вселенной, принимает участие в гравитационном, но не электромагнитном взаимодействии.
Напомним, в конце июня этого года европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта выявили несть гиперскоростных звезд, которые в ближайшее время уйдут со Млечного Пути.
До этого ученые из Португалии и Великобритании посчитали количество коричневых карликов на Млечном Пути. Астрономы заявили, что в галактике содержится от 25 миллиардов до 100 миллиардов бурых карликов. Однако они считают, что их может быть гораздо больше из-за множества тусклых светил.