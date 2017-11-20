Ученые обнаружили порождающую антиэлектроны материю

Международный коллектив ученых сделал вывод, что есть некоторая материя, которая порождает антиэлектроны.

Как пишет издание Dni.ru, она отвечает за доставку антивещества на Землю.

Ранее ученые считали, что за это ответственны пульсары Geminga и PSR B0656+14. Специалисты из Мэрилендского университета проводили исследование в мексиканской гамма-лаборатории.

Оказалось, что пульсары не могут выступать источником избыточного количества позитронов, прилетевших к Земле из-за пределов Солнечной системы. Как утверждают исследователи, они не сумели бы пройти такое расстояние и сохранить свое количество.

Были сделаны выводы, что пульсары окружает некая материя, поглощающая их излучение и позитроны. Она отвечает за доставку антивещества на землю. Темная материя, на которую приходится около четверти массы-энергии Вселенной, принимает участие в гравитационном, но не электромагнитном взаимодействии.

Напомним, в конце июня этого года европейский зонд GAIA и система искусственного интеллекта выявили несть гиперскоростных звезд, которые в ближайшее время уйдут со Млечного Пути.