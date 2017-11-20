Школьник из Туймазов представит Россию на международном конкурсе сочинений

Почта России подвела итоги XV Всероссийского конкурса детских писем «Лучший урок письма».

В числе победителей – сразу трое учащихся из Башкирии. По условиям ежегодного конкурса они написали сочинение в форме письма на одну из заданных тем, а преподаватели представили жюри свои методики проведения урока написания письма.

Победителями «Лучшего урока письма–2017» стали 40 детей и трое учителей. В их числе ученик 8 класса Туймазинской СОШ № 7 Вадим Хабиров, Салават Ахатов из Бураево и Эллина Адеева из Бижбуляка.

Вадим Хабиров занял 1 место в международной номинации «Вообрази, что ты советник нового генерального секретаря ООН. Какую глобальную проблему ты помог бы ему решить в первую очередь?». Эта номинация объявлена Всемирным почтовым союзом в рамках Международного молодежного конкурса сочинений эпистолярного жанра, на котором работа Вадима представляет Россию. Его итоги подведут до конца 2017 года.

Вадим Хабиров очень любит читать, увлекается геополитикой и хочет учиться на врача в Уфе. Год назад он стал призером муниципального этапа российской исторической олимпиады «Я помню, я горжусь». О конкурсе Почты России ему сообщила учительница русского языка Альмира Самигуллина.

– Несмотря на то, что времени на личные увлечения у школьников почти нет, меня интересует глобализирующийся мир, - говорит Вадим. – В нем судьба каждого зависит от коллективных международных решений. Я регулярно смотрю на ОРТ передачу «Время покажет» и другие дискуссионные программы, которые и повлияли на выбор темы сочинения. Главный посыл моего письма: уничтожение ядерного оружия без политических махинаций. Мир стал слишком тесным и хрупким для использования таких апокалиптических технологий.

- Вторым шагом должно стать сокращение военных расходов, - пишет Вадим в сочинении. - Сейчас на каждого солдата расходуется в 60 раз больше средств, чем на образование одного ребенка. Это будет сделать очень сложно, так как военно-промышленные комплексы имеют огромные доходы, торгуя оружием.

Школьник уверен, что перед угрозой «ядерной зимы» страны должны и могут договориться.