Прогноз погоды на начало недели: в Башкирии ожидается снег с дождем

Температура воздуха днем поднимется до +4.

В Башкирии до среды ожидается снег с дождем, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня днем температура воздуха днем составит -1, +4. Местами небольшой снег с дождем, слабый гололед. Ветер южный 5-10м/с.