Прогноз погоды на начало недели: в Башкирии ожидается снег с дождем

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Температура воздуха днем поднимется до +4.
В Башкирии до среды ожидается снег с дождем, следует из данных Башгидромета. Так, сегодня днем температура воздуха днем составит -1, +4. Местами небольшой снег с дождем, слабый гололед. Ветер южный 5-10м/с.
Во вторник, 21 ноября, характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью 0,-5°, днем -1,+4°. Также в отдельных районах ожидается небольшой снег с дождем, гололед.
В среду, 22 ноября, ночью 0,-5°, днем -1,+4. Местами небольшой снег с дождем, слабый гололед.
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