NASA: астероид Апофис в ближайшие десятилетия может упасть на Землю

По прогнозам специалистов NASA, небесное тело весом примерно 18 миллионов тонн может достигнуть Земли в 2029 или 2036 году.

Как пишет издание Dni.ru, удар составит 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте, если астероид упадет на нашу планету.

Эксперты предполагают, что Апофис может стать причиной огромных разрушений и цунами. Ученые внимательно наблюдают за поведением небесных тел для своевременного обнаружения возможной угрозы Земле. По сведениям NASA, уже зафиксировано примерно 7800 астероидов рядом с Землей.

Ранее исследователи нашли в космосе новый вид небесного тела. Объект оказался двойным пылящим астероидом, а внешне он напоминал комету.

Первый раз астрономы присмотрелись к объекту 288P в 2011-м году. Тогда же ученые увидели, что небесное тело оставляет в космосе за собой шлейф из пыли и газа.