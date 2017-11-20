NASA: астероид Апофис в ближайшие десятилетия может упасть на Землю
Как пишет издание Dni.ru, удар составит 880 мегатонн в тротиловом эквиваленте, если астероид упадет на нашу планету.
Эксперты предполагают, что Апофис может стать причиной огромных разрушений и цунами. Ученые внимательно наблюдают за поведением небесных тел для своевременного обнаружения возможной угрозы Земле. По сведениям NASA, уже зафиксировано примерно 7800 астероидов рядом с Землей.
Ранее исследователи нашли в космосе новый вид небесного тела. Объект оказался двойным пылящим астероидом, а внешне он напоминал комету.
Первый раз астрономы присмотрелись к объекту 288P в 2011-м году. Тогда же ученые увидели, что небесное тело оставляет в космосе за собой шлейф из пыли и газа.
Рассмотреть форму и особенности астероида из-за большого расстояния тогда не удалось. Но в сентябре 2016 года условия поменялись, когда астероид подошел к Земле на расстоянии чуть больше 200 миллионов километров.