Газпром потратит на празднование своего юбилея более 100 млн рублей
Как пишет издание Dni.ru, торжество пройдет 16 февраля 2018 года и на него будет потрачено более 100 миллионов рублей.
Сообщается, что празднование состоится в Государственном Кремлевском дворце, другие детали пока не известны.
По итогам прошлого года, впервые за последние пять лет доходы членов правления компании упали. В общей сложности, топ-менеджеры «Газпрома» заработали около 2,45 миллиардов рублей. В первом полугодии текущего года их суммарные доходы сократились на 20%, до 1,35 миллиардов рублей.
В 2013-м году компания отмечала свой 20-летний юбилей тоже в Кремле. На концерте выступали Стинг, Андреа Бочелли и знаменитые российские артисты. По неофициальным сведениям, это мероприятия обошлось компании в два миллиона долларов.
Напомним, более 50% акций «Газпрома» принадлежит государству. На холдинг приходится 11% международной и 66% российской добычи газа.