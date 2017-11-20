Газпром потратит на празднование своего юбилея более 100 млн рублей

Представители «Газпрома» обнародовали сумму, которая будет потрачена на организацию юбилейных мероприятий в честь 25-летия компании.

Как пишет издание Dni.ru, торжество пройдет 16 февраля 2018 года и на него будет потрачено более 100 миллионов рублей.

Сообщается, что празднование состоится в Государственном Кремлевском дворце, другие детали пока не известны.

По итогам прошлого года, впервые за последние пять лет доходы членов правления компании упали. В общей сложности, топ-менеджеры «Газпрома» заработали около 2,45 миллиардов рублей. В первом полугодии текущего года их суммарные доходы сократились на 20%, до 1,35 миллиардов рублей.

В 2013-м году компания отмечала свой 20-летний юбилей тоже в Кремле. На концерте выступали Стинг, Андреа Бочелли и знаменитые российские артисты. По неофициальным сведениям, это мероприятия обошлось компании в два миллиона долларов.