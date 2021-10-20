Заболеваемость ОРВИ в Башкирии превысила эпидемиологический порог на 100,8%

По сообщению республиканского минздрава эпидемиологический порог по ОРВИ в Башкирии превышен на 100,8% – таковы итоги прошедшей отчетной недели. при этом ситуация в Уфе несколько отличается от общей по региону. Причем в лучшую сторону. Так на вчерашней оперативке в мэрии замглавы Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила, что показатель по заболеваемости ОРВИ в Уфе начал падение по сравнению с показателями прошлой неделей.